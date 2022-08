Las pruebas que resolverían el misterio sobre la verdadera edad de Belinda

"... La verdad es algo que no me importa y tampoco a él. Ahora estamos enfocados en vivir esta hermosa historia de amor que existe entre nosotros", dijo Beli en 2020 a TV Notas al ser consultada sobre su edad y la de Nodal, luego de que medios y fan señalaran que los ex novios se llevaban una gran diferencia.

Belinda nació en Madrid. es hija de Ignacio Peregrín Gutiérrez, y Belinda Schüll Moreno (hispano-francesa), tía del reconocido diseñador francés Jacquemus. Su debut en la TV fue en México a través de la telenovela Amigos x siempre, en el año 2000.