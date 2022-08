“Fue el peor momento de mi carrera”: Adele revela la verdad de la cancelación de su show en Las Vegas

"Fue el peor momento de mi carrera, por mucho", le dijo a Elle en un artículo de portada publicado el 15 de agosto. "Estaba tan emocionada con esos show. Fue devastador".

Como explicó la artista de "Easy on Me", su show no se sentía a la altura de lo que quería darles a sus fans. "Simplemente no había alma en eso", continuó. "La configuración del escenario no estaba bien. Estaba muy desconectado de mí y de mi banda, y carecía de intimidad. Y tal vez me esforcé demasiado para darle esas cosas en un ambiente tan controlado".