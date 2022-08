La verdadera razón por la que Brooklyn Beckham usa el apellido de Nicola Peltz

El hijo mayor de David y Victoria Beckham es un hombre nuevo en más de un sentido.

Brooklyn Beckham no solo es un recién casado, después de casarse con la actriz Nicola Peltz en abril, él también tiene un nuevo apellido: Peltz Beckham. El joven de 23 años le dijo en exclusiva a Daily Pop de E! News por qué él y su esposa eligieron combinar sus apellidos en uno.

"Simplemente pensé que era diferente", le dijo a Francesca Amiker de Daily Pop en el evento Power of Young Hollywood de Variety el 11 de agosto. "No muchos hombres toman los nombres de sus esposas. Entonces, pensé, '¿Por qué no?' Encajan muy bien juntos".