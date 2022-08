Joe Keery de Stranger Things está cansado de que todos hablen sobre este aspecto de su físico

Joe Keery quiere que dejes de obsesionarte con su cabello.

Tan genial como podrías pensar que es su peinado, la estrella de Stranger Things recientemente se sinceró sobre la forma en que la fascinación de Internet realmente lo hace sentir. "Es realmente ridículo. No es algo sobre lo que tenga control", dijo en una entrevista el 15 de agosto con The Daily Beast. "Es solo forraje de Internet que se transfiere y ahora está conectado a mí. Realmente no puedo dejarlo".