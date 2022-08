¿Por qué Tom Holland se alejó de las redes sociales?

"Me tomé un descanso de las redes sociales por mi salud mental, porque encuentro que Instagram y Twitter son sobre estimulantes, abrumadores", dijo el actor de Spider-Man: No Way Home en el clip de tres minutos. "Me quedo atrapado y caigo en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea. Y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. Entonces, decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación".

Si bien Tom, de 26 años, calificó su regreso a la plataforma como "muy, muy breve", dijo que quería informar a la gente sobre Stem4, una organización benéfica que apoya la salud mental positiva en los adolescentes, y The Brothers Trust, una organización filantrópica que se estableció por los padres del actor de Uncharted, Dominic y Nikki Holland.