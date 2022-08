Tres tendencias para hombres que no le tienen miedo a la moda

Roy Rochlin/Getty Images

A pesar de que sea un mundo liderado en su mayoría por hombres, es una industria que comercialmente se enfoca en las mujeres. ¿Será porque la estética nos parece banal o menor? Tal vez. Pero la estética no es menor y mucho menos banal… y si sí lo fuera, los intereses de las mujeres no tienen nada que ver con esa categoría.

Sin embargo hay otra teoría frente al foco femenino de la industria: la moda es intimidante. Tanto para hombres como para mujeres.

No todas las personas tienen una sensibilidad al arte y un estudio de Brooklyn College evidenció que las mujeres son mejores diferenciando los colores, mientras que los hombres tienen una mayor percepción de los movimientos rápidos y las distancias. Y si bien esta diferencia sutil, la verdad es que socialmente se ha aceptado que los hombres no tienen interés por la estética, a pesar de que esto sea algo propio de los humanos, no de las mujeres.