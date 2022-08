¿Veremos a Darren Barnet en la cuarta temporada de </>Yo Nunca?

Sobre su edad (31 años) y si se siente sexualizado al protagonizar una serie adolescente, dijo a Samantha Sutton:

"No me voy a sentar aquí y decir, 'Oh, pobre de mí, la gente me está sexualizando', porque supongo que podría ser peor", rio. "Confío en las cosas que tengo en proceso, pues verán un lado completamente diferente de mí como artista. Entonces, estoy bien con ser sexualizado en este momento. Es divertido. Quiero decir, sabía en qué me estaba inscribiendo; pero artísticamente, obviamente no es por lo que me metí a la actuación. Así que estoy emocionado con poder seguir mostrando mi talento".