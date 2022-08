El príncipe Harry y Meghan Markle regresarán a Reino Unido antes de lo esperado

¿Lo siguiente en el itinerario? Luego irán a Alemania para asistir al evento Invictus Games Düsseldorf 2023 One Year to Go el 6 de septiembre. Originalmente, los Juegos Invictus estaban programados para celebrarse en Alemania este año, pero tuvieron que posponerse hasta 2023 debido a la pandemia de coronavirus.

Harry es el fundador de los Juegos Invictus, que se celebraron por primera vez en Londres en 2014 y utiliza el deporte para apoyar la recuperación y rehabilitación de hombres y mujeres en servicio y honrarlos. A lo largo de los años, Meghan también ha apoyado los juegos (como recordarán, ella y Harry hicieron su primera aparición pública como pareja en los Juegos Invictus de 2017).