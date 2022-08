Adele rompe el silencio sobre los rumores de compromiso con Rich Paul

¿No has oído los rumores sobre Adele y Rich Paul?

La cantante superestrella y el agente deportivo han estado provocando especulaciones de compromiso durante meses, desde que se la vio con un anillo de diamantes en ese dedo en los BRIT Awards 2022. En ese momento, Adele se mostró tímida ante los rumores y decidió no confirmar ni negar su compromiso. Pero ahora, en una entrevista reciente con Elle, la artista de "Easy On Me" dejó las cosas claras sobre el estado de su relación.

"No estoy casada", bromeó descaradamente cuando se le preguntó sobre un posible compromiso con Rich. "No estoy casada. ¡No estoy casada! ¡Solo estoy enamorada! Estoy más feliz que nunca. Bien podría estar casada".