Revelan la verdadera razón por la que Shakira se mudaría a Miami

En medio de esto, también estalló otra vez el conflicto de Shakira con Hacienda española, luego de negarse a pagar una millonaria multa que considera que ya pagó, por lo que iría a juicio.

No obstante, no fue sino hasta este fin de semana que se obtuvo una reveladora declaración sobre la supuesta mudanza de Shakira con Milan y Sasha a América. El portal estadounidense Page Six citó a la amiga de la familia y agente inmobiliaria de la compañía Douglas Elliman, Ana Lourdes Martínez.