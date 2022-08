Will Smith y Jada Pinkett Smith aparecen juntos en público por primera vez desde la bofetada de los Oscar

"Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará", dijo en un video de seis minutos el 29 de julio. "Así que les diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable. Y estoy aquí cuando estés listo para hablar".

Continuó: "Pasé los últimos tres meses reproduciendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que sucedió en ese momento. Y no voy a tratar de desempacar todo eso ahora. Pero puedo decirles a todos ustedes, no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. No hay una parte de mí que piense que esa es la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o insultos".

Puedes ver las fotos de Jade y Will en Malibú en el video de arriba.