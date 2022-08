Britney Spears recibió el apoyo de Jennifer Lopez en medio de su batalla legal con Kevin Federline

El mensaje llega cuando Britney está peleándose públicamente con su exmarido Kevin Federline. Ve el mensaje de JLo para la cantante de "Ups, I Did It Again" en el video de arriba.

La semana pasada, Kevin, de 44 años, dio una reveladora entrevista en la que alegó que sus dos hijos con Britney, Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, "han decidido que no ver a su madre en este momento", según Mail on Sunday, que publicó extractos de la entrevista.