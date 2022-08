¿Esta imagen delata que Cynthia Rodríguez está embarazada?

En entrevista con De Primera Mano, el cantante Carlos Rivera, confesó que tener un bebé es un sueño le hubiera gustado haber consolidado hace tiempo:

"No hay nada que desee más en la vida que poder ser papá. Ojalá que Dios quiera, no sé si este año o en qué momento, a veces no es tan fácil para algunas personas, ojalá a nosotros no nos sea tan difícil. Ser papá sería el mejor logro de mi vida y ojalá Dios me dé la bendición de que sí sea", expresó.