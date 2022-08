Daniella Navarro y Nacho Casano aclaran si su romance fue una estrategia para La Casa de los Famosos

La paraje dio si primera entrevista en conjunto tras el final de temporada, y revelaron detalles inesperados.

"¿Cómo surge? Tan inesperadamente para ustedes como para nosotros" dijo Ignacio en La Mesa Caliente (Telemundo). "A nosotros mismos nos fue sorprendiendo. De alguna manera nuestro insomnio nos fue uniendo en esas noches de que no nos quedaba otra más que hablar, lo único que había en la casa para hacer era hablar".

Daniella dijo entre risas: "Yo misma me lo cuestionaba, yo decía 'no, no puede ser'. Y decía '¿será que sí me está utilizando?'. Y digo 'pero a mí me gusta que me esté utilizando'".