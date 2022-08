Ver a Joe Jonas hablando de su ex Taylor Swift con su esposa Sophie Turner te hará perder la cabeza

No podrás calmarte después de ver este video de Joe Jonas y Sophie Turner hablando sobre la música de Taylor Swift.

Como sabemos, la estrella de Game of Thrones es una gran Swiftie, al igual que su esposo, quien resulta ser el ex de Taylor y la rumorada musa detrás de la canción de Fearless (Taylor's Version), "Mr. Perfectly Fine". Durante un Live de TikTok, Joe y Sophie discutieron la música de la ganadora del Grammy con uno de ellos incluso hablando sobre cómo inspiró en parte un álbum (Alerta de spoiler: no es Joe).