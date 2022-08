La modelo de OnlyFans Courtney Clenney fue arrestada y acusada de asesinar a su novio Christian Obumseli

Sin embargo, Larry Handfield, un abogado que representa a la familia de Obumseli, refutó la afirmación de Clenney, alegando en una entrevista con Rolling Stone que la muerte de Obumseli "no fue provocada".

"Para colmo de males, la persona responsable de matar [Obumseli] anda libre y no ha sido arrestada por causar la muerte de este joven", dijo a la publicación el 14 de abril. "Ella no ha mostrado ningún remordimiento por sus acciones y es obvio para la familia que la Sra. Clenney... está recibiendo un trato especial que no se nos brinda al resto de nosotros".

Clenney se encuentra actualmente detenida en el Centro de Detención del Este de Hawái hasta su primera comparecencia ante el tribunal, que está programada para el 11 de agosto, según el comunicado de prensa del Departamento de Policía de Hawái. Luego será extraditada a Florida.