Y así, Cynthia Rodríguez confirma su matrimonio con Carlos Rivera

Respecto a si están esperando bebés, la actriz contó que es una noticia que le emocionaría mucho compartir, pero que todavía no sucede:

"Todavía no. Creo que hay cosas que se tienen que compartir y no, no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón al público que nos ama, que me quieren tanto, y que se emocionan en cuanto ven que tengo un poquito abultada la panza, pero es panza normal, todavía no, fueron muchos tacos al pastor... si es el plan como ustedes lo saben y esperamos que se nos cumpla este año", afirmó.