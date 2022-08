Así reaccionó David Beckham cuando Brooklyn Beckham renunció al fútbol

"Soy casi 100% autodidacta", dijo al medio. "Desde el comienzo de la cuarentena, lo he hecho todos los días, y es lo único que he encontrado que me distrae de todo lo que estoy pensando".

Cocinar también ha mejorado su experiencia con los medios. El año pasado, comenzó a producir videos suyos creando diferentes platos para publicar en Instagram, donde tiene más de 14 millones de seguidores.

Ahora, Brooklyn, que desestimó los rumores de una disputa familiar en Variety, tiene la vista puesta en algo más grande.