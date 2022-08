Miss Universo 2020 Andrea Meza opina contundentemente sobre los radicales cambios del concurso

"Me parece algo maravilloso que le estén abriendo las puertas a todas estas mujeres. Estamos en el siglo XXI, y si en el 2018 le abrieron la puerta a las mujeres transgénero, porque no abrirle la puerta a mujeres que ya están casadas o están embarazadas. Es poner una balanza lo que quieres hacer. Debes tener en mente que es un trabajo muy complicado, que no vas a vivir con tu familia, que te van a mudar a Nueva York, que tu vida por un año al menos va a ser de la organización".