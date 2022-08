El violento accidente que dejó a Angus Cloud de Euphoria con el cráneo roto y daño cerebral

En cuanto a la historia de la cicatriz, la marca se produjo como resultado de la operación que le salvó la vida a Angus en el hospital. "Me cortaron la cabeza", compartió. "Pusieron algunos tornillos y una placa sobre donde me rompí el cráneo y mi*rda, me sellaron de nuevo, y eso fue todo".

Reflexionando sobre la experiencia, Angus dijo que, si bien "el cerebro es tan frágil", es "muy bendecido por tener un daño cerebral menor".