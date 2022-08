Daniella Navarro le pide disculpas a Ivonne Montero por lo que pasó en La Casa de los Famosos 2

La presentadora peruana reaccionó luego de la final y hasta felicitó a Ivonne. Por su parte, la actriz venezolana hizo recientemente un live en el que abordó las peleas que tuvo con Ivonne.

"Hay cosas que no me enorgullecen cómo la discusión con Ivonne Montero". "Cuando tuve la última discusión con la señora Ivonne... pido disculpas, disculpas a su público, a su familia , sí fue una discusión que se pasó de las manos, no quiero justificarme el hecho de haber estado encerrada 80 días, es una cosa impresionante".