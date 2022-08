Olivia Wilde estalla contra su ex Jason Sudeikis y lo critica por avergonzarla en público

Getty Images

Jason se defendió en su propia presentación, según informa The Daily Mail, insistiendo en que no tenía la intención de que su ex recibiera los documentos en el escenario, sino que solicitó que fuera en el aeropuerto o en su hotel.

"No quería que el servicio se llevara a cabo en la casa de la actual pareja de Olivia porque Otis y Daisy podrían estar presentes", dijo en la presentación, haciendo referencia al actual novio de su ex, Harry Styles. "No quería que el servicio se llevara a cabo en la escuela de los niños porque los padres podrían estar presentes".

Y continuó, "Entiendo que la notificadora solo había hecho su trabajo, sin embargo, lamento profundamente lo que sucedió. La charla de Olivia fue un evento importante para Olivia, tanto profesional como personalmente, y lamento mucho que el incidente le estropeara el momento especial."