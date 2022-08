Las supuestas víctimas de Armie Hammer revelan detalles escalofriantes en House of Hammer

Courtney comparte que no sabía en lo que se estaba metiendo cuando comenzó a salir con Armie, quien la colmó de elogios. "Al principio, sentí que todo esto era perfecto", dice ella. "Pero luego las cosas cambiaron. Empuja tus límites poco a poco. Eres suya, completamente".

Courtney dice que comenzó a temer por su vida después de que comenzaron a practicar ataduras durante el sexo. Ella recuerda a la estrella de Call Me By Your Name atando sus tobillos, muñecas y cuello con cuerdas, diciéndole a la cámara, "Estás completamente inmovilizada. Solo estoy cerrando los ojos hasta que terminó".