Millie Bobby Brown detalla lo “poco saludable” que fue su relación con el TikToker Hunter Ecimovic

"Cuando te humillan públicamente de esta manera, me siento tan fuera de control e impotente", le dijo a la publicación. "Alejarme y saber que valgo todo y que esta persona no me quitó nada, me dio mucho poder. Sentí que mi vida finalmente había cambiado de página y que en realidad había terminado un capítulo que se sentía tan jod*damente largo".

La joven de 18 años agregó, "En última instancia, todo lo que quería hacer dentro de mi carrera era ayudar a las niñas y a los jóvenes a saber que yo también paso por cosas. No soy esta persona perfecta que vende productos para el cuidado de la piel y [que está] en Stranger Things. Absolutamente he tomado decisiones equivocadas".

En julio de 2021, Hunter publicó imágenes de Instagram Live, en las que se le podía ver riéndose en respuesta a las fotos que parecían haber sido tomadas de la pareja cuando, según los informes en ese momento, Millie tenía 16 años y Hunter 20. En videos compartidos en redes sociales antes de que su cuenta fuera desactivada, él también se autodenominaba como un "preparador".