Nicola Peltz rompe el silencio sobre su supuesta disputa con Victoria Beckham

"Iba a hacerlo y realmente quería hacerlo, y luego de unos meses, se dio cuenta de que su taller no podía hacerlo, así que tuve que elegir otro vestido", dijo Nicola, quien terminó usando Valentino Couture para sus festividades, en un artículo sobre Brooklyn para su edición Power of Young Hollywood 2022. "Ella no dijo no puedes usarlo, yo no dije que no quería usarlo. Ahí es donde comenzó, y luego corrieron con eso".