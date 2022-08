La dolorosa presión que sentía Brittany Murphy antes de morir

J. Vespa/WireImage

La segunda temporada de Yellowjackets está en el horizonte, pero no esperes que Lynskey revele detalles atractivos de la trama.

"No sé nada. Creo que han aprendido a asegurarse de que no sepa nada porque me gusta responder a las personas cuando me hacen preguntas", bromeó Lynskey con E! News en julio. "Creo que son como, 'No le des ninguna información que ella pueda dar accidentalmente'".

Lynskey reconoció que Yellowjackets es parte de una ola de shows que están brindando inclusión, de muchas maneras diferentes, a la pantalla.

"Creo que el panorama televisivo es mucho más diverso en todos los sentidos", le dijo a E!. "No sé si hace 10 años la gente hubiera estado dispuesta a poner un programa de televisión con tantas mujeres en papeles destacados. Mujeres en papeles que no son muy agradables. Somos difíciles y complicadas en muchos aspectos diferentes. ¡Son psicópatas directas!"