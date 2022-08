Kylie Jenner cumple 25: Repasa su alucinante historial de fotos en bikini

Sin duda, Kylie Jenner está celebrando su cumpleaños de la única manera que sabe: con estilo.

La hermana menor de Kardashian-Jenner, que cumple 25 años el 10 de agosto, ha recorrido un largo camino desde sus primeros días en Keeping Up With the Kardashians, especialmente en términos de moda.

Conocida una vez como la hermana pequeña de Kim Kardashian, Kylie se ha hecho un gran nombre a lo largo de los años como madre, compartiendo a su hija Stormi Webster de 4 años y un hijo de 6 meses (cuyo nombre aún no se ha anunciado) con su novio Travis Scott, ¡también y como una exitosa mujer de negocios!