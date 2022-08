¿Así es cómo Camila Cabello confirma que tiene nuevo novio?

No mucho después de que la vieran con Austin en junio, Camila también compartió cómo ha cambiado su visión de las relaciones. "No me enfoco mucho en eso", dijo a Cosmopolitan U.K. en una entrevista publicada en línea el 7 de julio. "Realmente quiero pasar el rato con la gente, quiero hacer amigos y he hecho muchos grandes amigos durante el último año. Muchas amigas. Tengo algunos chats grupales geniales. Si algo sucede, entonces es muy divertido, pero no ejerzo ninguna presión sobre eso. Antes solía decir, ' Sí, amor, oh, Dios mío, amor', y ahora solo estoy tratando de pasar un buen rato. Solo quiero vivir mi vida y tener grandes amistades. Si algo sale de [ellos] que es algo más, entonces eso es estupendo."