Mira cómo han cambiado las estrellas de Here Comes Honey Boo Boo

Alana "Honey Boo Boo" Thompson

Gracias a participación única en Toddlers & Tiaras, la valiente concursante de belleza Alana, entonces de 6 años, consiguió que ella y su excéntrica familia se convirtieran en un spin-off. Aunque Here Comes Honey Boo Boo terminó en 2014, el tiempo de Alana en la televisión ha continuado con las series de seguimiento, Mama June: From Hot to Not y Mama June: Road to Redemption, así como apariciones en Dancing With the Stars: Junior y The Masked Singer.

En septiembre pasado, Alana reveló que tuvo su primer novio, confirmando su relación con su "Bae" Dralin Carswell, un estudiante universitario de 20 años, en una publicación de Instagram.

"Seguro que es muy cariñoso", le dijo Alana a E! News en julio sobre Dralin. "Es muy cariñoso en ciertos momentos. Hay muchas cosas de él que me gustan. Estoy muy, muy feliz".

La pareja anunció recientemente sus planes de someterse a procedimientos de pérdida de peso este verano y Alana se graduará de la escuela secundaria en 2023.