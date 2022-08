La inesperada reacción de Jacob Elordi cuando lo llamaban "gay"

Viviendo un gran momento de su carera como Nate de Euphoria, recordó en la entrevista cómo fue su iniciación en las artes en obras escolares.

"Desde el momento en que hice una obra de teatro me llamaron gay en la escuela", recordó.

"Pero tenía esta abundancia de confianza en mí mismo. Porque podía hacer ambas cosas: era bastante bueno en los deportes y creo que era bastante bueno en el teatro. Sentí que estaba por encima de eso, o me hizo sentir mayor. Me hizo sentir más sabio. Nunca me preocupó que mis compañeros pensaran que yo era menos que un hombre".