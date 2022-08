Pete Davidson está en terapia de trauma por los ataques de Kanye West

Kanye respondió al intercambio de texto en un mensaje de video. "El novio me envía un mensaje de texto, me antagoniza, alardeando de estar en la cama con mi esposa", dijo en un clip de Instagram eliminado desde entonces. "Estoy como, bueno, ¿quién está cuidando a mis hijos si me está enviando mensajes de texto, presumiendo de estar en la cama con mi esposa?"

Sin embargo, una fuente familiarizada con la situación le dijo a E! News que Pete había tenido suficiente. "No le importaba que Kanye lo persiguiera", dijo la fuente, "pero cuando se trata de Kim y los niños, ya no permitirá que eso suceda. Ya no se quedará callado".