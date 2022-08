Así es cómo True Thompson ayuda a Khloé Kardashian con su nuevo hermanito

Instagram

"Tuve una y luego fracasó", compartió durante la reunión de Keeping Up with the Kardashians en junio de 2021. "Pensé que sería un proceso mucho más fácil. Y no lo es. Es un desafío para mí".

El mes pasado, un representante de la estrella de reality le confirmó a E! que el hermano de True "fue concebido en noviembre", y agregó que Khloé "está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre sustituta por una bendición tan hermosa".

Sin embargo, eso no significa que Khloé tenga planes de reconciliarse con Tristan, ya que una fuente cercana a la estrella de Revenge Body señaló anteriormente que la ex pareja "no ha hablado fuera de los asuntos de crianza compartida". Según la información privilegiada de las Kardashian, el bebé fue concebido "antes de que se revelara a Khloé y al público" que Tristan había tenido un hijo llamado Theo con Maralee Nichols.

Además de True y Theo, de 8 meses, Tristan también es padre de Prince, de 5 años, con Jordan Craig.