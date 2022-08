La actriz Anne Heche está en condición crítica y continúa en coma después de su brutal choque

Se ha dado una nueva actualización sobre la condición de Anne Heche luego de su aterrador accidente automovilístico la semana pasada.

"En este momento ella se encuentra en estado extremadamente crítico", le dijo el representante de la actriz de Six Days, Seven Nights a E! News. "Está en coma y no ha recuperado el conocimiento desde poco después del accidente".

El representante agregó que ella tiene una lesión pulmonar significativa, que requiere ventilación mecánica, así como quemaduras que requieren cirugía.