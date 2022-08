Ashton Kutcher tiene “suerte de estar vivo” tras luchas con esta extraña enfermedad

Ashton Kutcher está reflexionando sobre su batalla privada con una rara condición de salud.

El 8 de agosto, Access Hollywood compartió un adelanto exclusivo del próximo episodio del actor en Running Wild with Bear Grylls, durante el cual detalló públicamente su diagnóstico por primera vez. "Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó todo el equilibrio", le dijo al presentador Bear Grylls sobre la condición, que involucra inflamación de los vasos sanguíneos. "Me tomó como un año contrarrestarlo todo".