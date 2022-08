Conoce el </>Gorpcore, la tendencia favorita de las hermanas Hadid y Hailey Baldwin

En calzado; las sandalias deportivas estilo Birkenstock y las botas de senderismo características de Timberland, pueden ayudarte a aterrizar esta tendencia a la que Justin Bieber también se ha sumado.

Pero no solo grandes celebridades anglo pueden ser consideradas dignas representantes de esta corriente estética. Aquí, en Latinoamérica, específicamente en Chile, la influencer La Florencia, ha sabido apropiarse de esta tendencia y hacerla suya, regalándonos increíbles looks que sirven para inspirarnos en nuestro día a día... ¿Quién no quiere lucir actual, fresca y completamente relajada como ella lo hace?