El doctor de Kim Kardashian respondió todas nuestras preguntas sobre su doloroso procedimiento cosmético

E! News: ¿Cuáles son las diferentes opciones de Morpheus disponibles?

AG: Tenemos un Morpheus Body, que es para el cuerpo, y luego uno que es para la cara. El del cuerpo va un poco más profundo. Puedo usar el Morpheus Body por encima de las rodillas, la parte interna de los muslos, los brazos y alrededor del ombligo y el abdomen, para aquellas personas que, si tienen la postura correcta, no están del todo allí para necesitar una abdominoplastia o un levantamiento. Puedo hacer delineados inferiores y superiores con el de la cara.

E! News: Kim describió esto como un tratamiento "doloroso". ¿Qué debe tener en cuenta una persona con menor tolerancia al dolor si se plantea este tratamiento?

AG: Ella no tuvo el adormecimiento por mucho tiempo. Si sabemos que alguien realmente quiere tener la experiencia más cómoda, puedo bloquear algunos de los nervios con una inyección como su dentista. O adormecerlos por más tiempo: 20, 30 o, a veces, 35 minutos. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvo adormecida Kim, pero no creo que fuera todo el tiempo.

Debería doler un poco pero no demasiado. Hay un punto clave. Entonces, no necesariamente queremos que alguien esté completamente insensible. Calibraremos y aumentaremos o disminuiremos la cantidad de energía que entregamos y la profundidad a la que vamos en función de sus comentarios.

E! News: ¿Cuánto suele durar el tratamiento?

AG: Entre 15 y 30 minutos, dependiendo de cuántas áreas hagas. Si vas a hacer brazos y escote y otras partes del cuerpo, puede durar hasta 45 minutos. Pero una vez que estás entumecido, estás entumecido durante una hora o más.