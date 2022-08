Britney Spears y Sam Asghari estallan contra Kevin Federline y las declaraciones sobre sus hijos

Britney Spears y Sam Asghari son un frente unido.

El esposo de la estrella del pop salió en su defensa luego de las afirmaciones explosivas de su ex Kevin Federline sobre los hijos de la ex pareja, Sean Preston Federline, de 16 años, y Jayden James Federline, de 15. En una rara entrevista con ITV News, compartida de antemano con Mail on Sunday, el ex esposo de la cantante dijo que sus hijos no han visto a su madre durante meses y "decidieron que no la verían en este momento".