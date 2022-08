¡Nació el segundo bebé de Khloé Kardashian con Tristan Thompson!

El mes pasado, el representante de Khloé confirmó que la hermana de True "fue concebida en noviembre" y agregó que Khloé "está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre sustituta por una bendición tan hermosa". Sin embargo, vale la pena señalar que la noticia de su bebé no significa que la pareja esté de nuevo, con una fuente cercana a la estrella de The Kardashians que comparte que Khloé y Tristan "no han hablado fuera de los asuntos de crianza compartida".

Refiriéndose al escándalo de paternidad de Tristan a fines del año pasado, la fuente agregó: "El bebé fue concebido a través de un sustituto antes de que se revelara a Khloe y al público que Tristan iba a tener un bebé con otra persona en diciembre". (El jugador de los Chicago Bulls dio la bienvenida a su hijo Theo con Maralee Nichols en 2021 y también es padre de Prince, de 5 años, con su ex Jordan Craig).