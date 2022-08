Kim Kardashian y Pete Davidson terminaron

Pete ha pasado parte del verano en Australia trabajando en una película. En cuanto a Kim, ella continúa criando a cuatro hijos: North, Psalm, Chicago y Saint, con su exesposo Kanye West.

"El divorcio sigue adelante con Kanye", compartió otra fuente con E! News. "Están felices de ser padres en conjunto".

En noviembre, una fuente le confirmó a E! News que Pete y Kim estaban saliendo oficialmente. En ese momento, la fuente dijo que ambas partes estaban muy felices de ver a dónde iban las cosas. "Pete le ha dicho que no quiere ver a nadie más", dijo la fuente. "Ella le está diciendo a algunas personas que no son muy seroas, pero que no está viendo a nadie más... Ella está tratando de no hacer una gran cosa al respecto, pero está súper enamorada de él".