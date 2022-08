El secreto que convirtió a Harry Styles en el One Direction más exitoso

Cómo Harry Styles se convirtió en un icono para la Generación Z.

Hace unas semanas se confirmó que Harry Styles sería una materia de la Universidad de Texas, estableciendo así lo que muchos ya sospechaban: Harry Styles es un icono para las nuevas generaciones.

Y aunque parece que todo ha ido cuesta arriba para el cantante de As It Was, la realidad es que el éxito no siempre está garantizado para los ex integrantes de boybands.