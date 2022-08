Kylie Jenner estalla y le declara la guerra a sus haters

Instagram

Sin embargo, a Kevin no le agradó su respuesta y señaló que también la representaron "sin equipo de protección personal ni con el pelo recogido" mientras estaba de pie junto a una batidora industrial que contenía lo que parecía ser un producto. "¿Me avergüenzo? NO, me avergüenzo de ti", respondió. "Solo hazte responsable de tu error y sigue adelante".

Kylie no ha respondido públicamente al último comentario de Kevin. E! News no ha verificado si Kylie estaba o no en una planta de fabricación.

Esta no es la primera vez que Kylie defendió su imperio de belleza. En 2016, solo dos años después de lanzar Kylie Cosmetics, Kylie respondió a los "haters" después de que la marca de maquillaje recibiera una calificación F del Better Business Bureau luego de las quejas de los clientes.

"Sigo aprendiendo y solo quiero hacer felices a todos. Debido a que muchos de ustedes hablaron, estoy emocionada de decirles que Better Business Bureau analizó los hechos y cambió la calificación", dijo en una declaración emitida en su sitio web en ese momento. "Estoy harta y cansada de que la gente venga por mi negocio. Me encanta todo lo relacionado con Kylie Cosmetics y haré todo lo que esté a mi alcance para protegerlo y mejorarlo todos los días y hacerlos felices".