Mira de cuánto es la enorme fortuna de Kimberly Loaiza

La Lindura Mayor no ha dejado de cosechar logro tras logro con el paso de los meses y solo hay que ver el impactante paso que tuvo por Tomorrowland para comprobarlo.

Kimberly lanzó su canción Do It! en el 2021 junto a los DJ's Dimitri Vegas & Like Mike, quienes fueron de los invitados principales de este festival de música electrónica. Allí, le abrieron un espacio a Loaiza para que subiera al escenario y representara a México con una interpretación sin precedentes.