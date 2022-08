El llamativo mensaje de Diego Bertie pocos días antes de su trágica muerte

El peruano de 54 años confirmó el rumor de que había tenido un romance con el periodista Jaime Bayly, y que este lo había contado en su célebre novela 'No se lo digas a nadie'.

"Sí fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta, fallida no fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño".

Bertie estuvo casado con Viviana Monge Valle-Riestra entre 1997 y 2004