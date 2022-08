Cara Delevingne será tu nueva maestra de sexo

Getty Images

Cara comenzó su carrera actoral con un papel en la película Anna Karenina de 2012 y siguió con apariciones en películas como Suicide Squad de 2016 y Tulip Fever de 2017.

Actualmente se puede ver a Delevingne en un papel recurrente en la segunda temporada de la exitosa comedia de Hulu Only Murders in the Building, junto a su amiga Selena Gomez.

Mira un lado completamente nuevo de Delevingne cuando Planet Sex with Cara Delevingne se estrene en 2023 en Hulu.