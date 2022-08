Doja Cat se rapó la cabeza y afeitó sus cejas en un Instagram Live

Doja Cat está luciendo un nuevo look que definitivamente querrás ver.

Mientras conversaba con los fanáticos durante un Instagram Live el 4 de agosto, la joven de 26 años debutó con un nuevo corte de pelo y explicó que estaba "obsesionada" con su nuevo peinado.

"Siento que nunca debí tener cabello de todos modos", dijo. "No me gusta tener cabello. Nunca me gustó tener cabello. No puedo decirles una vez desde el comienzo de mi vida que alguna vez dije, 'Esto es genial'. Simplemente no me gusta tener pelo".