Por esto Joey King no se arrepiente de The Kissing Booth

"Entiendo que los críticos no estaban totalmente de acuerdo con esta película, pero esa es la cuestión, no está destinada a que los críticos digan, '¡Vaya, qué película!' Está destinado a que la gente lo mire y se divierta", le dijo a Variety en 2020. "Estoy agradecida de haber podido hacer The Act, donde los críticos decían, 'Oh, eso es increíble'. Pero tampoco todo lo que haces tiene que ser aclamado por la crítica. Eso no significa que no sea exitoso".

Ella agregó, "Y eso no significa que no sea uno de mis proyectos favoritos en los que he trabajado. La reacción de los fanáticos es toda la crítica que necesito en cuanto a la forma en que llena mi corazón".