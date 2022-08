¡Cuidado Kim! Katy Perry revela que Pete Davidson es su nuevo “amante”

Alguien debería avisarle a Orlando Bloom que vea el último TikTok de Katy Perry.

El 4 de agosto, el jueza de American Idol acudió a la plataforma de redes sociales para jugar un inocente juego de MASH, cuyo objetivo es predecir tu vida futura.

Al jugar, los usuarios descubren la casa, el auto, el número de hijos y el amante que podrían tener más temprano que tarde. No hay problema, ¿verdad? En el caso de Katy, ella descubrió que un castillo, un Tesla y seis niños están en su futuro. En cuanto a su amante, no es otro más que la ex estrella de Saturday Night Live, Pete Davidson.