¿Demi Lovato ataca a Wilmer Valderrama en esta nueva canción?

La cantante de "Skin of My Teeth" también recordó la instancia en su documental de 2017, Simply Complicated.

"Cuando conocí a Wilmer, él tenía 29 años", compartió. "Lo conocí el 11 de enero de 2010 y fue en una sesión de PSA en su casa para los formularios del censo de 2010. Para ser honesta, solo lo hice porque escuché que era en su casa y pensé que era muy lindo. Realmente no me importaban los formularios del censo. Pero [cuando] lo conocí y lo vi por primera vez, estaba peinada y maquillada, él entró, se sentó y dije, ‘Me encanta este hombre' y 'tengo que tenerlo'. Pero solo tenía 17 años, así que me dijo, 'Aléjate de mí'".