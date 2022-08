Los 10 mandamientos de Carolina Herrera que toda mujer debería seguir

3. Evitar estilos a medias.

"A partir de cierta edad creo que a la mayoría de las mujeres les va mejor el pelo corto. No creo que más allá de aquí [señala abajo de su hombro] se vea bien. Últimamente admiro mucho a las mujeres con cabello plateado o blanco, mujeres que han dejado que el color salga. Estoy fascinada con él y me encantaría, pero no creo que me guste la etapa intermedia".