Fotos filtradas, críticas duras, engaños y más: Todas las controversias que ha generado Beyoncé

Kid Rock viene por Bey

En una entrevista con Rolling Stone, el rockero de "Cowboy" arrojó criticó a la cantante de "Crazy in Love". "Beyoncé, para mí, no tiene una maldita 'Purple Rain', pero es lo más grande del mundo", le dijo a la publicación. "¿Cómo puedes ser tan grande sin al menos un 'Sweet Home Alabama' o 'Old Time Rock & Roll'? La gente dice, 'Beyoncé está buena. Tiene un buen trasero'. Estoy como, 'Genial, me gustan las chicas blancas flacas con grandes t*tas'. Realmente no hace mucho por mí". La Beyhive escuchó los comentarios y comenzó a inundar las páginas de redes sociales de Kid Rock con el emoji de la abeja. ¡No molestes!